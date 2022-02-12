Зокрема, США, Велика Британія, Ізраїль та інші. Увечері 11 лютого стало відомо, повідомляє 24 канал, що до цього переліку долучилися Естонія, Латвія та Канада.
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Таллін радить естонцям не їхати в Україну і не перебувати там
Як зазначили у міністерстві закордонних справ Естонії, про що повідомили на місцевому порталі ERR.ee:
- "У зв’язку зі зростанням рівня загрози військових дій" громадянам цієї країни варто "без нагальної потреби не виїжджати в Україну".
- А тим естонцям, які зараз перебувають в Україні, слід "за можливості повернутися до Естонії".
Рига просить латвійців "безпечно повернутися" додому
У МЗС Латвії повідомили, що рекомендують громадянам своєї країни негайно повернутися додому. І при цьому:
- Для евакуації використовувати "будь-які доступні безпечні транспортні засоби".
- А маршрут повернення краще обирати через "країни-члени Європейського Союзу або НАТО".
Оттава закликає канадців підготуватися до негайного виїзду з України
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі закликала "усіх канадців в Україні здійснити необхідну підготовку, щоб негайно покинути країну". Про це написали в Укрінформі.
- Зауважимо, Канада ще раніше почала закликати громадян не їхати в Україну.
- І навіть вивезла більшість співробітників дипломатичних місій та членів їхніх родин.
Про схожі рішення інших країн стало відомо дещо раніше та цього ж дня
Усі країни (а їх вже щонайменше 12) ці рекомендації висловили через загрозу вторгнення російської армії в Україну. Це, окрім зазначених вище:
Нагадаємо у відео: добу тому Байден закликав громадян США негайно виїжджати з України