Також уряд країни звернувся до своїх громадян, які проживають в Україні. Їм радять переглянути необхідність перебування в нашій країні.
Зауважте Чорногорія радить своїм громадянам залишити Україну
Ізраїль вивозить родини дипломатів
На тлі загрози вторгнення Ізраїль почав евакуацію родин дипломатів. Однак посольства працюватимуть у штатному режимі.
МЗС Ізраїлю прийняло рішення про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів. Посольство продовжує свою роботу?
– йдеться в заяві посольства.
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