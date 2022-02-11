Також уряд країни звернувся до своїх громадян, які проживають в Україні. Їм радять переглянути необхідність перебування в нашій країні.

Зауважте Чорногорія радить своїм громадянам залишити Україну

Ізраїль вивозить родини дипломатів

На тлі загрози вторгнення Ізраїль почав евакуацію родин дипломатів. Однак посольства працюватимуть у штатному режимі.

МЗС Ізраїлю прийняло рішення про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів. Посольство продовжує свою роботу?

– йдеться в заяві посольства.

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