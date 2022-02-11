Південнокорейський уряд запроваджує заборону своїм громадянам відвідувати Україну з 13 лютого. Окрім цього, МЗС країни наказало тим, хто перебуває на нашій території, евакуюватися в безпечну третю країну.

Читайте також США навмисно доповідали про тривожні сценарії ескалації, аби стримати Росію, – CNN

Корейцям також радять повертатись додому, якщо іншого безпечного місця не знайдеться. При цьому рекомендують обирати всі доступні рейси.

Людям навіть погрожують покаранням.

Якщо ви не виїдете з країни навіть після попередження про заборону на в'їзд, вас можуть покарати відповідно до паспортного законодавства,

– повідомили в МЗС країни.

Тим, хто планував подорожувати до нашої держави, радять скасувати плани.

Які ще держави радять не їхати в Україну

На жаль, напруга біля українських кордонів не спадає. Відтак, держави знову попереджають своїх громадян про ймовірну небезпеку. Наприклад, у Нідерландах наполегливо радять своїм співвітчизникам виїхати з України. Поки про евакуацію не мовтиться.

До таких дій доєдналась і Японія. У МЗС країни закликали своїх громадян покинути територію України. Рекомендують скористатися безпечними способами, включаючи комерційні авіарейси.

До того ж, кілька днів тому, навіть Росія нахабно радила своїм громадянам виїхати з України. Мовляв, напруга зростає.

Росія стягує війська досі: дивіться відео