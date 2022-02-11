Стратегія американської розвідки працює

Усі ці дії обережно координували. Про це з посиланням на джерела у Білому домі повідомило американське видання.

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ЗМІ зазначило, що вже є ознаки того, що така стратегія спрацювала. Президента Росії Володимира Путіна застали зненацька. Водночас перехоплені дані розвідників змусили російські спецслужби нарікати на викриття їхніх планів.

Тепер у Москві нібито перевіряють, чи є у них нишпорки. Так розвідка США змусила їх засумніватися у собі. Завдяки цьому у Кремлі можуть ставити питання, чи вдасться їм втілити агресивні плани й зберегти їх у таємниці.

Однак така стратегія призвела до конфліктів із американськими ЗМІ. Все тому, що Адміністрація Джо Байдена не надавала докази своїх заяв. Інформація зазвичай надходила у формі заяв представників розвідки, а чиновники фактично просили журналістів повідомити ці дані без належного підтвердження.

Ми не інструменталізуємо пресу. Ми проводимо стратегічну комунікаційну кампанію. Майте на увазі, що існує багато потенційних аудиторій для цих заяв, незалежно від того, чи вони зроблені з трибуни, на брифінгу, чи в інших форматах,

– наголосив представник розвідки.

Деякі розвідки нібито були здивовані кількістю оприлюдненої інформації. Зокрема й про наміри Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Водночас один із представників розвідки запевнив, що вони дотримуються стандартних процедур розсекречення.

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