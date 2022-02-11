Від Кремля чекають чітких кроків. Про це Шольц заявив після спільної зустрічі із президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністрами Естонії і Латвії Каєю Каллас та Кріш'янісом Каріньшем.
До речі Санкції проти Росії можуть виявитися ширшими, аніж вважають, – Шольц
Політик наголосив, що агресія Росії проти України призведе до дуже тяжких економічних, політичних і стратегічних наслідків.
Деескалація – це вимога часу,
– зазначив канцлер.
Німеччина має посилити свою роль у мирному процесі
Політики наголосили, що Німеччина має посилити свою роль в урегулюванні конфлікту з Росією та подальшому укріпленні східних кордонів НАТО.
Каллас зауважила, що будь-який прояв нерішучості чи відсутність єдності може дати Росії хибний сигнал. Каріньш переконаний, важливо, аби Берлін взяв на себе головну роль в об'єднанні країн ЄС та НАТО.
Яку позицію займає Німеччина
- Шольц і раніше робив схожі заяви. Зазначав, якщо Росія знову вторгнеться на територію України, це коштуватиме "дуже дорого".
- Попри це, Берлін не поспішає допомагати Києву зброєю.
- Наголошували, що допомагатимуть нашій державі по-іншому. Зокрема, мали на увазі навчання українських військових у Німеччині. Крім того, виділили кілька тисяч захисних касок.
- Крім цього, Німеччина готує жорсткі санкції. Шольц підтвердив: якщо Росія нападе на Україну, німецький уряд підтримає зупинку "Північного потоку-2".
Зауважимо, 14 лютого Шольц приїде до Києва, а 15 – відправиться до Москви.
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