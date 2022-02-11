Від Кремля чекають чітких кроків. Про це Шольц заявив після спільної зустрічі із президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністрами Естонії і Латвії Каєю Каллас та Кріш'янісом Каріньшем.

До речі Санкції проти Росії можуть виявитися ширшими, аніж вважають, – Шольц

Політик наголосив, що агресія Росії проти України призведе до дуже тяжких економічних, політичних і стратегічних наслідків.

Деескалація – це вимога часу,

– зазначив канцлер.

Німеччина має посилити свою роль у мирному процесі

Політики наголосили, що Німеччина має посилити свою роль в урегулюванні конфлікту з Росією та подальшому укріпленні східних кордонів НАТО.

Каллас зауважила, що будь-який прояв нерішучості чи відсутність єдності може дати Росії хибний сигнал. Каріньш переконаний, важливо, аби Берлін взяв на себе головну роль в об'єднанні країн ЄС та НАТО.

Яку позицію займає Німеччина

Шольц і раніше робив схожі заяви. Зазначав, якщо Росія знову вторгнеться на територію України, це коштуватиме "дуже дорого".

Попри це, Берлін не поспішає допомагати Києву зброєю.

Наголошували, що допомагатимуть нашій державі по-іншому. Зокрема, мали на увазі навчання українських військових у Німеччині. Крім того, виділили кілька тисяч захисних касок.

Крім цього, Німеччина готує жорсткі санкції. Шольц підтвердив: якщо Росія нападе на Україну, німецький уряд підтримає зупинку "Північного потоку-2".

Зауважимо, 14 лютого Шольц приїде до Києва, а 15 – відправиться до Москви.

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