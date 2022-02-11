От Кремля ждут четких шагов. Об этом Шольц заявил после совместной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем.

Кстати Санкции против России могут оказаться шире, чем считают, – Шольц

Политик подчеркнул, что агрессия России против Украины приведет к очень тяжелым экономическим, политическим и стратегическим последствиям.

Деэскалация – это требование времени,
– отметил канцлер.

Германия должна усилить свою роль в мирном процессе

Политики подчеркнули, что Германия должна усилить свою роль в урегулировании конфликта с Россией и дальнейшем укреплении восточных границ НАТО.

Каллас заметила, что любое проявление нерешительности или отсутствие единства может дать России ложный сигнал. Кариньш убежден, важно, чтобы Берлин взял на себя главную роль в объединении стран ЕС и НАТО.

Какую позицию занимает Германия

Заметим, 14 февраля Шольц приедет в Киев, а 15 – отправится в Москву.

Может заинтересовать – Макрон, Шольц и Дуда обсудили Украину: