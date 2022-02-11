От Кремля ждут четких шагов. Об этом Шольц заявил после совместной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем.

Кстати Санкции против России могут оказаться шире, чем считают, – Шольц

Политик подчеркнул, что агрессия России против Украины приведет к очень тяжелым экономическим, политическим и стратегическим последствиям.

Деэскалация – это требование времени,

– отметил канцлер.

Германия должна усилить свою роль в мирном процессе

Политики подчеркнули, что Германия должна усилить свою роль в урегулировании конфликта с Россией и дальнейшем укреплении восточных границ НАТО.

Каллас заметила, что любое проявление нерешительности или отсутствие единства может дать России ложный сигнал. Кариньш убежден, важно, чтобы Берлин взял на себя главную роль в объединении стран ЕС и НАТО.

Какую позицию занимает Германия

Шольц и раньше делал похожие заявления. Отмечал, если Россия снова вторгнется на территорию Украины, это будет стоить "очень дорого".

Несмотря на это, Берлин не спешит помогать Киеву оружием.

Подчеркивали, что будут помогать нашему государству по-другому. В частности, имели в виду учения украинских военных в Германии. Кроме того, выделили несколько тысяч защитных касок.

Кроме этого, Германия готовит жесткие санкции. Шольц подтвердил: если Россия нападет на Украину, немецкое правительство поддержит остановку "Северного потока-2".

Заметим, 14 февраля Шольц приедет в Киев, а 15 – отправится в Москву.

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