Так, Шольц відвідає Україну 14 лютого. Про це повідомили у Відомстві з друку та інформації федерального уряду.
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Шольц зустрінеться з Путіним
Канцлер Німеччини 2 лютого заявив, що поїде в Москву з офіційним візитом. Він планує зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним. Говоритимуть, зокрема, про скупчення військ Росії поблизу кордонів України. Шольц хоче пояснити, що напад на територіальну цілісність України матиме дуже високу ціну.
Перед цим канцлер має ще поїздку до США.
Чи допомагає Німеччина Україні
- На тлі загрози нападу Росії, Захід активно допомагає Україні зброєю. Однак Німеччина сподівається на дипломатичний шлях. Берлін виступає проти постачання Києву зброї для оборони.
- Щоправда, міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що планують поставку 5 000 захисних військових касок.
- Також Берлін пропонує Україні допомогу з відбудовою бункера під Одесою.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Шольца надати Україні оборонну зброю. Він назвав політику Берліна "страусовою".
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