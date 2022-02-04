Так, Шольц посетит Украину 14 февраля. Об этом сообщили в ведомстве по печати и информации федерального правительства.
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Шольц встретится с Путиным
Канцлер Германии 2 февраля заявил, что отправится в Москву с официальным визитом. Он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Говорить будут, в частности, о скоплении войск России вблизи границ Украины. Шольц хочет объяснить, что нападение на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену.
Перед этим у канцлера еще поездка в США.
Помогает ли Германия Украине
- На фоне угрозы нападения России Запад активно помогает Украине оружием. Однако Германия надеется на дипломатический путь. Берлин выступает против поставок Киеву оружия для обороны.
- Правда, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что планируют поставку 5 000 защитных военных касок.
- Также Берлин предлагает Украине помощь в восстановлении бункера под Одессой.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Шольца предоставить Украине оборонительное оружие. Он назвал политику Берлина "страусиной".
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