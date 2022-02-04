Так, Шольц посетит Украину 14 февраля. Об этом сообщили в ведомстве по печати и информации федерального правительства.

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Шольц встретится с Путиным

Канцлер Германии 2 февраля заявил, что отправится в Москву с официальным визитом. Он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Говорить будут, в частности, о скоплении войск России вблизи границ Украины. Шольц хочет объяснить, что нападение на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену.

Перед этим у канцлера еще поездка в США.

Обратите внимание! Канцлер считает, что новое правительство страны смогло реанимировать нормандский формат. Встреча советников лидеров "нормандской четверки" прошла 26 января в Париже, следующая должна пройти в Берлине 10 февраля.

Помогает ли Германия Украине

На фоне угрозы нападения России Запад активно помогает Украине оружием. Однако Германия надеется на дипломатический путь. Берлин выступает против поставок Киеву оружия для обороны.

Правда, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что планируют поставку 5 000 защитных военных касок.

Также Берлин предлагает Украине помощь в восстановлении бункера под Одессой.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Шольца предоставить Украине оборонительное оружие. Он назвал политику Берлина "страусиной".

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