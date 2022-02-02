Канцлер Германии отметил, что ситуация очень серьезная и нельзя упускать из виду факт эскалации конфликта. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Zweites Deutsches Fernsehen.

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Почему важно быть предельно ясным в том, что нападение на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену,

– сказал Олаф Шольц.

В то же время политик отметил, что намерен приехать в Москву после поездки в США.

"Норманди" удалось оживить – Шольц

Немецкий канцлер также считает, что новое правительство страны смогло реанимировать нормандский формат.

Нам удалось вдохнуть в этот формат жизнь, в его рамках состоялось много переговоров,

– добавил он.

В "нормандскую четверку" входит Украина, Германия, Франция и Россия. Предполагается, что очередная встреча на уровне политических советников состоится на следующей неделе.

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Шольц говорил с Макроном об Украине

Президент Франции и канцлер Германии провели встречу в Берлине 25 января

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон говорят, что имеют общую позицию относительно агрессии России.

Политики заверили, что готовы наказать Кремль, если он решится на новое нападение.

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