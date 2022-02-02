Канцлер Германии отметил, что ситуация очень серьезная и нельзя упускать из виду факт эскалации конфликта. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Zweites Deutsches Fernsehen.
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Почему важно быть предельно ясным в том, что нападение на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену,
– сказал Олаф Шольц.
В то же время политик отметил, что намерен приехать в Москву после поездки в США.
"Норманди" удалось оживить – Шольц
Немецкий канцлер также считает, что новое правительство страны смогло реанимировать нормандский формат.
Нам удалось вдохнуть в этот формат жизнь, в его рамках состоялось много переговоров,
– добавил он.
В "нормандскую четверку" входит Украина, Германия, Франция и Россия. Предполагается, что очередная встреча на уровне политических советников состоится на следующей неделе.
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