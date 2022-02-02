Об этом министр иностранных дел сообщил 2 февраля во время брифинга в Киеве, информирует 24 канал.
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Глава МИД подчеркнул, что Украина "никогда не пряталась от переговоров, напротив, годами работала в нормандском формате с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение".
Он также надеется, что все же удастся организовать новый саммит "нормандской четверки".
Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате,
– добавил Дмитрий Кулеба.
Привлечение США к нормандскому формату
- В информационном пространстве несколько лет звучат заявления, что США могут приобщить к переговорному процессу в нормандском формате. В частности, эту идею поддерживает президент Владимир Зеленский.
- Алексей Арестович в июле 2021 года заявил, что Андрей Ермак и Виктория Нуланд активно обсуждают привлечение США к переговорам в нормандском формате.
- Ермак после встречи с Байденом отмечал, что США готовы присоединиться к формату. Однако для этого должно быть согласие всех сторон, в том числе и России, которая, скорее всего, не согласится.
- В Трехсторонней контактной группе же назвали вариант приобщения США к формату маловероятным.