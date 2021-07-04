Спикер украинской делегации в ТКГ сообщил, что заместитель госсекретаря Штатов также контактировал по этому вопросу с российским представителем Трехсторонней контактной группы Дмитрием Козаком.

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США являются членом ОБСЕ, они имеют право войти в этот формат. Вопрос скорее вот о чем: будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас у Андрея Ермака продолжаются интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по вопросам Украины,

– сказал он.

Алексей Арестович подчеркнул, что о результате консультаций станет известно лишь после визита Владимира Зеленского в Вашингтон в конце июля. Там президент Украины встретится с главой США с Джо Байденом.

Предложения по расширению ТКГ

Спикер добавил, что сейчас готовятся предложения 46 американскому главе по расширению Трехсторонней контактной группы. Однако, по его словам, пока их нельзя проанонсировать, ведь переговоры любят тишину.

Если сейчас их проанонсировать, то начнется информационное противодействие, дипломатическое противодействие. И мы можем не получить того результата, на который рассчитываем,

– подчеркнул Алексей Арестович.

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