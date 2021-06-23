Об этом глава МИД Германии сообщил во время совместного с госсекретарем США брифинга 23 июня.

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Перезагрузка нормандского формата

Гайко Маас, обсуждая урегулирование ситуации на Донбассе с Энтони Блинкеном, отметил необходимость новой динамики нормандского формата.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский говорил о присоединении Соединенных Штатов Америки к обсуждению вопроса по Донбассу.

  • в то же время глава государства предлагал расширить нормандский, добавив к нему еще и Британию и Канаду.

Визит Зеленского в США: что известно

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