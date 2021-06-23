Об этом глава МИД Германии сообщил во время совместного с госсекретарем США брифинга 23 июня.
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Перезагрузка нормандского формата
Гайко Маас, обсуждая урегулирование ситуации на Донбассе с Энтони Блинкеном, отметил необходимость новой динамики нормандского формата.
Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский говорил о присоединении Соединенных Штатов Америки к обсуждению вопроса по Донбассу.
- в то же время глава государства предлагал расширить нормандский, добавив к нему еще и Британию и Канаду.
Визит Зеленского в США: что известно
- Во время телефонного разговора 7 июня Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в США.
- Дмитрий Кулеба заявил, что визит, который запланировали на июль, может многое изменить в отношениях двух стран.
- Главной темой поездки станет привлечение Штатов к процессу мирного урегулирования на Донбассе.
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