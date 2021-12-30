Об этом в эфире 24 каналу заявил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он объяснил, почему такой сценарий маловероятен.

К теме США де-факто уже присоединились к нормандскому формату, – Арестович

Присоединятся ли США к "нормандской четверке"

На вопрос ведущей, насколько возможен формат "страны "нормандской четверки" и США", Гармаш заверил, что он почти нереалистичен.

Мне кажется, это маловероятно,
– подчеркнул представитель в ТКГ.

По словам Гармаша, вряд ли страны "нормандской четверки" заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты участвовали в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

В то же время, США также не заинтересованы в том, чтобы к переговорам привлекли высшее руководство государства, например, президента.

Сергей Гармаш о США в нормандском формате: смотрите видео

США в нормандском формате: главное

  • Предположение о том, что США могут принять участие в переговорном процессе в нормандском формате, существует уже несколько лет. Такую инициативу поддерживает президент Владимир Зеленский.
  • Алексей Арестович в июле 2021 года заявил, что Андрей Ермак и Виктория Нуланд активно обсуждают вовлечение США в переговоры в нормандском формате.
  • Кроме того, Ермак после встречи Зеленского с Джо Байденом сообщил о готовности США к участию в формате. Однако для этого должно быть согласие всех сторон, в том числе и России.