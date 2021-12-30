Об этом в эфире 24 каналу заявил представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он объяснил, почему такой сценарий маловероятен.

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Присоединятся ли США к "нормандской четверке"

На вопрос ведущей, насколько возможен формат "страны "нормандской четверки" и США", Гармаш заверил, что он почти нереалистичен.

Мне кажется, это маловероятно,

– подчеркнул представитель в ТКГ.

По словам Гармаша, вряд ли страны "нормандской четверки" заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты участвовали в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

В то же время, США также не заинтересованы в том, чтобы к переговорам привлекли высшее руководство государства, например, президента.

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