Про це в ефірі 24 каналу заявив представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він пояснив, чому такий сценарій малоймовірний.

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Чи приєднаються США до "нормандської четвірки"

На запитання ведучої, наскільки можливим є формат "країни "нормандської четвірки" та США", Гармаш запевнив, що він є майже нереалістичним.

Мені здається, це малоймовірно,

– наголосив представник у ТКГ.

За словами Гармаша, навряд чи країни "нормандської четвірки" зацікавлені у тому, щоб Сполучені Штати брали участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Водночас США також не зацікавлені у тому, щоб до переговорів залучили вище керівництво держави, наприклад, президента.

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