Про це в ефірі 24 каналу заявив представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він пояснив, чому такий сценарій малоймовірний.
До теми США де-факто вже долучились до нормандського формату, – Арестович
Чи приєднаються США до "нормандської четвірки"
На запитання ведучої, наскільки можливим є формат "країни "нормандської четвірки" та США", Гармаш запевнив, що він є майже нереалістичним.
Мені здається, це малоймовірно,
– наголосив представник у ТКГ.
За словами Гармаша, навряд чи країни "нормандської четвірки" зацікавлені у тому, щоб Сполучені Штати брали участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Водночас США також не зацікавлені у тому, щоб до переговорів залучили вище керівництво держави, наприклад, президента.
Сергій Гармаш про США у нормандському форматі: дивіться відео
США у нормандському форматі: головне
- Припущення про те, що США можуть долучити до переговорного процесу у нормандському форматі існує вже декілька років. Таку ініціативу підтримує і президент Володимир Зеленський.
- Олексій Арестович у липні 2021 року заявив, що Андрій Єрмак і Вікторія Нуланд активно обговорюють залучення США до перемовин у нормандському форматі.
- Крім того, Єрмак після зустріч Зеленського з Джо Байденом повідомив про готовність США до участі у форматі. Однак для цього має бути згода усіх сторін, зокрема, й Росії.