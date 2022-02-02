Канцлер Німеччини зазначив, що ситуація дуже серйозна й не можна випускати з уваги факт ескалації конфлікту. Про це він повідомив у інтерв'ю телеканалу Zweites Deutsches Fernsehen.

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Тому важливо бути гранично ясним в тому, що напад на територіальну цілісність України матиме дуже високу ціну,

– сказав Олаф Шольц.

Водночас політик зазначив, що має намір приїхати до Москви після поїздки до Сполучених Штатів.

"Норманді" вдалося оживити – Шольц

Німецький канцлер також вважає, що новий уряд країни зміг реанімувати нормандський формат.

Нам вдалося вдихнути у цей формат життя, в його рамках відбулося багато переговорів,

– додав він.

До "нормандської четвірки" входить Україна, Німеччина, Франція та Росія. Передбачається, що чергова зустріч на рівні політичних радників відбудеться наступного тижня.

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Шольц говорив з Макроном про Україну

Президент Франції та канцлер Німеччини провели зустріч у Берліні 25 січня

Олаф Шольц і Еммануель Макрон кажуть, що мають спільну позицію щодо агресії Росії.

Політики запевнили, що готові покарати Кремль, якщо він наважиться на новий напад.

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