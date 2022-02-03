Мельник сказал, что Украина разочарована "светофорной коалицией".

К теме Шольц едет в Москву и говорит, что нормандский формат "удалось оживить"

Украина требует предоставления немецкого оборонительного оружия...Эта страусиная политика в Германии должна прекратиться,
– подчеркнул дипломат.

Он опубликовал пост после того, как Шольц в эфире немецкого телеканала заявил, что поедет в Москву.

Германия блокирует предоставление оружия

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