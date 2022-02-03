Мельник сказал, что Украина разочарована "светофорной коалицией".

К теме Шольц едет в Москву и говорит, что нормандский формат "удалось оживить"

Украина требует предоставления немецкого оборонительного оружия...Эта страусиная политика в Германии должна прекратиться,

– подчеркнул дипломат.

Он опубликовал пост после того, как Шольц в эфире немецкого телеканала заявил, что поедет в Москву.

Германия блокирует предоставление оружия

Несмотря на активную помощь Запада на фоне угрозы нападения России на Украину, Германия надеется на дипломатический путь. Берлин выступает против поставки Киеву оружия для обороны в случае обострения агрессии со стороны России.

Помогать Германия собирается другими способами. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что планируют поставку 5 000 защитных военных касок.

Также Берлин предлагает Украине помощь с восстановлением бункера под Одессой.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что украинцы "не забудут такой шаг".

Обратите внимание! Шольц собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Говорить о скоплении войск у границ Украины. Канцлер Германии признает, что ситуация серьезная.

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