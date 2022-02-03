Мельник сказав, що Україна розчарована "світлофорною коаліцією".
До теми Шольц їде до Москви та каже, що нормандський формат "вдалося оживити"
Україна вимагає надання німецької оборонної зброї...Ця страусова політика в Німеччині має припинитися,
– наголосив дипломат.
Він опублікував твіт після того, як Шольц в ефірі німецького телеканалу заявив, що поїде до Москви.
Німеччина блокує надання зброї
- Попри активну допомогу Заходу на тлі загрози нападу Росії на Україну, Німеччина сподівається на дипломатичний шлях. Берлін виступає проти постачання Києву зброї для оборони у випадку загострення агресії зі сторони Росії.
- Допомагати Німеччина збирається іншими способами. Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що планують поставку 5 000 захисних військових касок.
- Також Берлін пропонує Україні допомогу з відбудовою бункера під Одесою.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що українці "не забудуть такий крок".
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