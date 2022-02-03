Мельник сказав, що Україна розчарована "світлофорною коаліцією".

До теми Шольц їде до Москви та каже, що нормандський формат "вдалося оживити"

Україна вимагає надання німецької оборонної зброї...Ця страусова політика в Німеччині має припинитися,
– наголосив дипломат.

Він опублікував твіт після того, як Шольц в ефірі німецького телеканалу заявив, що поїде до Москви.

Німеччина блокує надання зброї

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