Пресслужба МЗС Норвегії повідомила, що безпекова ситуація залишається складною. Саме тому громадянам Норвегії рекомендують використати комерційні шляхи та виїхати з України, Білорусі та Росії.

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У МЗС наголосили, що рекомендації набувають чинності негайно.

У разі погіршення ситуації з безпекою МЗС матиме обмежені можливості допомагати громадянам Норвегії у цих районах,
– мовиться у повідомленні.

Які рекомендації надають людям

  • Ретельно оцінити власну безпеку;
  • звернутися у свою страхову компанію за будь-якою практичною допомогою;
  • стежити за повідомленнями у надійних національних та міжнародних ЗМІ.

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