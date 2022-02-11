Пресслужба МЗС Норвегії повідомила, що безпекова ситуація залишається складною. Саме тому громадянам Норвегії рекомендують використати комерційні шляхи та виїхати з України, Білорусі та Росії.
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У МЗС наголосили, що рекомендації набувають чинності негайно.
У разі погіршення ситуації з безпекою МЗС матиме обмежені можливості допомагати громадянам Норвегії у цих районах,
– мовиться у повідомленні.
Які рекомендації надають людям
- Ретельно оцінити власну безпеку;
- звернутися у свою страхову компанію за будь-якою практичною допомогою;
- стежити за повідомленнями у надійних національних та міжнародних ЗМІ.
Які країни вже закликали громадян виїхати з України
- Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав громадян США виїхати з України. Американцям повідомили, що у разі військових дій їх не зможуть евакуювати.
- Аналогічний заклик до своїх громадян оприлюднило МЗС Японії. Людям рекомендують скористатися безпечними способами для виїзду. Зокрема, мовиться про комерційні авіарейси.
- Також виїхати з України радять своїм громадянам Чорногорія, Нідерланди, Ізраїль.
- Тим часом Південна Корея заборонила своїм громадянам відвідувати Україну.
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