Пресс-служба МИД Норвегии сообщила, что ситуация с безопасностью остается сложной. Поэтому гражданам Норвегии рекомендуют использовать коммерческие пути и уехать из Украины, Беларуси и России.

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В МИД подчеркнули, что рекомендации вступают в силу немедленно.

В случае ухудшения ситуации с безопасностью МИД будет иметь ограниченные возможности помогать гражданам Норвегии в этих районах,

– говорится в сообщении.

Какие рекомендации дают людям

Тщательно оценить собственную безопасность;

обратиться в свою страховую компанию за любой практической помощью;

следить за сообщениями в надежных национальных и международных СМИ.

Какие страны уже призвали граждан уехать из Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал граждан США уехать из Украины. Американцы сообщили, что в случае военных действий их не смогут эвакуировать.

Аналогичный призыв к своим гражданам обнародовал МИД Японии. Людям рекомендуют воспользоваться безопасными способами для выезда. В частности, речь идет о коммерческих авиарейсах.

Также уехать из Украины советуют своим гражданам Черногория, Нидерланды, Израиль.

Между тем, Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину.

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