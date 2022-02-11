Об этом Блинкен сообщил во время пресс-конференции глав МИД Японии, США, Индии и Австралии в Мельбурне, информирует 24 канал. Госсекретарь США рассказал о сокращении количества дипломатов на территории Украины.

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Американцы должны покинуть территорию Украины, – Блинкен

Мы продолжаем сокращать состав нашего посольства. Мы также ясно заявили, что находящиеся в Украине американцы должны покинуть ее сейчас,

– подчеркнул Блинкен.

В посольстве США в Украине также отметили: американцы должны уехать из Украины, используя коммерческие рейсы или другим частным способом. Причиной тому дипломаты назвали усиление угроз российских военных действий и COVID-19.

Если вы останетесь в Украине, будьте осторожнее из-за преступности, гражданских беспорядков и возможных боевых действий, если Россия начнет войну. Некоторые области имеют повышенный риск,

– напомнили в посольстве.

Обратите внимание! Еще 23 января 2022 года Госдеп санкционировал добровольный отъезд сотрудников США и приказал выехать из посольства в Киеве членам их семей.

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Почему американцы должны покинуть территорию – объяснение от дипломатов:

Существует возможность значительных военных действий против Украины из-за наращивания войск России возле границы.

Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на Востоке Украины, непредсказуемы и могут ухудшаться.

Демонстрации регулярно проходят по всей Украине.

Американцам напомнили, что правительство США не сможет эвакуировать их в случае российских военных действий в каком-либо месте в Украине. Военные действия могут начаться в любое время без предупреждения.

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