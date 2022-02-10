Впрочем, там аккуратно высказались, что десантников могут привлечь для эвакуации из Украины мирных жителей в случае экстренной ситуации. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби.
Напомним Перебросят войска в Польшу: США готовятся эвакуировать американцев из Украины
Военные сейчас не будут эвакуировать американцев из Украины
Прес-ссекретарь Пентагона подчеркнул, что после отправки из США военные окажутся на служебной задаче в Польше. Оттуда они не будут уезжать в Украину. По крайней мере, направлять их на нашу территорию пока не планируют.
Однако, если возникнет такая необходимость, военные США будут готовы помогать с эвакуацией.
Однако в Минобороны США отметили, что не могут сообщить никакие подробности о подготовке к возможному выезду американцев из Украины.
Кирби подчеркнул, что сейчас эвакуацией граждан США из Украины никто не будет заниматься. Поскольку те, кто хотят уехать (как это советует Посольство США в Киеве, кстати), могут уехать из Украины разными путями.
США направили военных в Польшу: что следует знать
- На фоне угрозы российской агрессии США решили усилить свое военное присутствие в Восточной Европе.
- Первый самолет с военными приземлился 6 февраля в Жешове. Этот город расположен в 70 километрах от украинской границы. На следующий день там же аэропорт принял еще одну партию военных. В общем количестве Польша приняла 1700 военных США.
- Американцы решили усилить восточный фланг НАТО. Они отправили свой контингент в Румынию, Польшу и Германию.
- В общей сложности количество военных США в Европе увеличилось на 2 000 человек. По мнению Белого дома, это показывает крепость поддержки европейских партнеров.
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