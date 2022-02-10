Впрочем, там аккуратно высказались, что десантников могут привлечь для эвакуации из Украины мирных жителей в случае экстренной ситуации. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби.

Напомним Перебросят войска в Польшу: США готовятся эвакуировать американцев из Украины

Военные сейчас не будут эвакуировать американцев из Украины

Прес-ссекретарь Пентагона подчеркнул, что после отправки из США военные окажутся на служебной задаче в Польше. Оттуда они не будут уезжать в Украину. По крайней мере, направлять их на нашу территорию пока не планируют.

Однако, если возникнет такая необходимость, военные США будут готовы помогать с эвакуацией.

Американские войска могут быть вовлечены в эвакуацию граждан США из Украины, но на украинскую территорию их направлять не планируется,

– рассказал Кирби.

Однако в Минобороны США отметили, что не могут сообщить никакие подробности о подготовке к возможному выезду американцев из Украины.

Обратите внимание! Накануне американское издание The Wall Street Journal рассказало, что десантников в Польше размещают из-за предполагаемой эвакуации в случае вторжения России в Украину. Молвится о том, что Штаты хотят, чтобы это произошло организовано, а не "хаотично, как это было в Афганистане" . Ссылаясь на собственные источники, журналисты сообщают, что десантники в скором времени начнут строить палаточный городок для приема беженцев.

Кирби подчеркнул, что сейчас эвакуацией граждан США из Украины никто не будет заниматься. Поскольку те, кто хотят уехать (как это советует Посольство США в Киеве, кстати), могут уехать из Украины разными путями.

США направили военных в Польшу: что следует знать

На фоне угрозы российской агрессии США решили усилить свое военное присутствие в Восточной Европе.

Первый самолет с военными приземлился 6 февраля в Жешове. Этот город расположен в 70 километрах от украинской границы. На следующий день там же аэропорт принял еще одну партию военных. В общем количестве Польша приняла 1700 военных США .

Американцы решили усилить восточный фланг НАТО. Они отправили свой контингент в Румынию, Польшу и Германию.

В общей сложности количество военных США в Европе увеличилось на 2 000 человек. По мнению Белого дома, это показывает крепость поддержки европейских партнеров.