Белый дом, по информации журналистов, уже одобрил план. Его разработали, потому что администрация президента США хочет избежать хаотической эвакуации, как это было с Афганистаном.

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Войска хотят разместить на границе Украины и Польши

По утверждению издания, некоторые военнослужащие 82 воздушно-десантной дивизии, которых США направили в Польшу, вскоре начнут устанавливать на границе с Украиной "контрольно-пропускные пункты и палаточные городки".

Таким образом, будут готовиться к эвакуации американцев с территории Украины.

Военные не будут заходить в Украину

Так, американские военные не будут входить на территорию Украины. Однако они должны обеспечить материально-техническую поддержку и помогать с возможной эвакуацией.

В настоящее время в Украине находятся около 30 тысяч граждан США.

Россия может захватить часть Украины, – СМИ

Издание считает, что в случае нового вторжения России "правительство и армия Украины вряд ли упадут", как это было в Афганистане. Допускают, опираясь на слова экспертов, что Россия может захватить часть Украины, а вторжение "растянется надолго".

Что этому предшествовало

Посольство США в конце января призвало своих граждан покинуть Украину. Говорили, что ситуация остается непредсказуемой и может усугубиться без предупреждения.

СМИ еще в декабре 2021 года писали, что администрация президента США вроде бы изучает возможность эвакуации из страны американцев в случае нападения России.

На фоне угрозы США 24 января предоставили право "добровольного выезда" из Украины дипломатам. Их семьям приказали вернуться на родину.

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