Втім, там акуратно висловилися про те, що десантників можуть залучити для евакуації мирних мешканців з України у разі екстреної ситуації. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Нагадаємо Перекинуть війська до Польщі: США готуються евакуювати американців з України

Військові зараз не будуть евакуйовувати американців з України

Прессекретар Пентагону наголосив, що після відправки зі США військові опиняться на службовому завданні у Польщі. Звідти вони не виїжджатимуть в Україну. Принаймні спрямовувати їх на нашу територію наразі не планують.

Проте, якщо виникне така потреба, то військові США будуть готовими допомагати з евакуацією.

Американські війська можуть бути залучені в евакуації громадян США з України, але на українську територію їх спрямовувати не планується,

– розповів Кірбі.

Однак у Міноборони США зазначили, що не можуть повідомити жодних подробиць про підготовку до можливого виїзду американців з України.

Зверніть увагу! Напередодні американське видання The Wall Street Journal розповіло, що десантників у Польщі розміщують через ймовірну евакуацію у разі вторгнення Росії в Україну. Начебто Штати хочуть, щоб це відбулося організовано, а не "хаотично, як це було в Афганістані". Посилаючись на власні джерела, журналісти повідомляють, що десантники незабаром почнуть ладнати наметове містечко для прийому біженців.

Кірбі наголосив, що зараз евакуацією громадян США з України ніхто не займатиметься. Оскільки ті, хто хочуть виїхати (як це радить Посольство США у Києві, до речі), можуть виїхати з України різними шляхами.

США направили військових у Польщу: що варто знати

На тлі загрози російської агресії США вирішили посилити свою військову присутність в Східній Європі.

Перший літак із військовими приземлився 6 лютого у Жешуві. Це місто розташоване за 70 кілометрів від українського кордону. Наступного дня там же аеропорт прийняв ще одну партію військових. Загалом Польща прийняла 1700 військових США .

. Американці загалом вирішили посилити східний фланг НАТО. Вони відправили свій контингент до Румунії, Польщі та Німеччини.

Загалом кількість військових США у Європі збільшилася на 2 000 людей. На думку Білого дому, це показує міцність підтримки європейських партнерів.

Погляньте, як США почали перекидання додаткових військ до Європи