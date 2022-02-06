За словами Блащака, це – солдати з 82-ї повітрянодесантної бригади. Скільки точно військових прибули до Польщі увечері 6 лютого – наразі невідомо.

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Ще кілька американських солдатів з 82-ї повітрянодесантної дивізії висадилися у Жешуві,
– заявив Блащак.

Військові зі Штатів почали прибувати 6 лютого. Перший літак приземлився у Жешуві 5 лютого. солдати дислокуватимуться неподалік від кордону з Україною.

Рішення скерувати військових США до Східної Європи ухвалив Джо Байден. Це відбулося на тлі скупчення російських військ біля кордонів України.

Військові США продовжують прибувати до Польщі
Військові США продовжують прибувати до Польщі / твітер Mariusz Błaszczak

Військові США продовжують прибувати до Польщі
Літак приземлився у Польщі / твітер Mariusz Błaszczak

Американські військові прибули до Німеччини

  • Військові зі Штатів прибули до Німеччини 4 лютого. Вони висадилися у Вісбадені.
  • На території країни створять штаб Об'єднаної оперативної групи для підтримки десантників, призначених для перекидання в Польщу.

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Допис Mariusz Błaszczak:

Kolejni amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej wylądowali w Rzeszowie.