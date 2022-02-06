Пресслужба посольства заявила, що 8-ме постачання безпекової допомоги ЗСУ – це понад 80 тонн солідарності. Водночас США не збираються зупинятися.

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Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність,

– мовиться у повідомленні.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що від 22 січня Штати відправили в Україну вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів.

До Польщі прибули військові США

Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що 5 лютого до країни прибув літак із першими американськими солдатами. Бійці 82-ї повітряно-десантної дивізії прибули в аеропорт поблизу Жешува.

Вони дислокуватимуться неподалік кордону з Україною.

У Міноборони Польщі наголосили: бійці цієї дивізії вже діяли разом із поляками під час військових завдань за кордоном чи спільних навчань.

Очільник Міноборони Польщі Маріуш Блащак наголосив, що це є чітким сигналом для Кремля через його агресивні наміри.

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Допис U.S. Embassy Kyiv Ukraine:

Раді повідомити про 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України. Це ще понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність.