Пресслужба посольства заявила, що 8-ме постачання безпекової допомоги ЗСУ – це понад 80 тонн солідарності. Водночас США не збираються зупинятися.
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Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність,
– мовиться у повідомленні.
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що від 22 січня Штати відправили в Україну вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів.
До Польщі прибули військові США
- Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що 5 лютого до країни прибув літак із першими американськими солдатами. Бійці 82-ї повітряно-десантної дивізії прибули в аеропорт поблизу Жешува.
- Вони дислокуватимуться неподалік кордону з Україною.
- У Міноборони Польщі наголосили: бійці цієї дивізії вже діяли разом із поляками під час військових завдань за кордоном чи спільних навчань.
- Очільник Міноборони Польщі Маріуш Блащак наголосив, що це є чітким сигналом для Кремля через його агресивні наміри.
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Допис U.S. Embassy Kyiv Ukraine:
Раді повідомити про 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України. Це ще понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність.