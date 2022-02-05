Процес перекидання військ у Східну Європу розпочався

Військові прибули в аеропорт поблизу Жешува зранку в суботу. Вони відправилися в країну у межах операції з посилення східного флангу НАТО.

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Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії посилять американські сили, які вже дислокуються в Польщі. Триває процес перекидання військ,

– розповіли у міноборони.

У відомстві додали, що бійці цієї дивізії вже діяли разом із поляками під час військових завдань за кордоном чи спільних навчань.

Дивіться відео прибуття американських військових у Польщу:

Зауважимо, президент США Джо Байден вирішив відправити 2 тисячі бійців елітного підрозділу до Польщі та Німеччини. Крім того, 1 тисячу десантників переведуть з Німеччини до Румунії.

Військові США у Німеччині

4 лютого американські бійці 18-го повітряно-десантного корпусу прибули до Німеччини на військовому літаку. Вони приземлилися у Вісбадені. Завдання військових – створити штаб для підтримки десантників, яких згодом перекинуть в Польщу.

Зверніть увагу! Байден вирішив перекинути свої війська у країни НАТО, які межують з Україною. Це пов'язано з побоювання держав на тлі скупчення російських військ біля кордонів України. Відомо, що бійців відправлять також у Румунію.

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Повний текст міністерства національної оборони Польщі у твітері:

Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії США посилять американські сили, які вже дислокуються в Польщі. Триває процес перекидання військ. Бійці цієї дивізії вже діяли разом із поляками під час військових завдань за кордоном чи спільних навчань.