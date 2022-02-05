Процес перекидання військ у Східну Європу розпочався
Військові прибули в аеропорт поблизу Жешува зранку в суботу. Вони відправилися в країну у межах операції з посилення східного флангу НАТО.
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Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії посилять американські сили, які вже дислокуються в Польщі. Триває процес перекидання військ,
– розповіли у міноборони.
У відомстві додали, що бійці цієї дивізії вже діяли разом із поляками під час військових завдань за кордоном чи спільних навчань.
Дивіться відео прибуття американських військових у Польщу:
Зауважимо, президент США Джо Байден вирішив відправити 2 тисячі бійців елітного підрозділу до Польщі та Німеччини. Крім того, 1 тисячу десантників переведуть з Німеччини до Румунії.
Військові США у Німеччині
4 лютого американські бійці 18-го повітряно-десантного корпусу прибули до Німеччини на військовому літаку. Вони приземлилися у Вісбадені. Завдання військових – створити штаб для підтримки десантників, яких згодом перекинуть в Польщу.
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Повний текст міністерства національної оборони Польщі у твітері:
Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії США посилять американські сили, які вже дислокуються в Польщі. Триває процес перекидання військ. Бійці цієї дивізії вже діяли разом із поляками під час військових завдань за кордоном чи спільних навчань.