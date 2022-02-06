Пресс-служба посольства заявила, что 8-я поставка помощи по безопасности ВСУ – это более 80 тонн солидарности. В то же время США не собираются останавливаться.

Заметьте "До 2014 года мы имели руины": в Минобороны рассказали об изменениях в ВСУ

Будет еще больше. Будьте уверены: мы стоим бок о бок с Украиной, в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность,

– говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что с 22 января Штаты отправили в Украину уже более 650 тонн оборонительных боеприпасов.

В Польшу прибыли военные США

Министерство национальной обороны Польши сообщило, что 5 февраля в страну прибыл самолет с первыми американскими солдатами. Бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии прибыли в аэропорт вблизи Жешува.

Они будут дислоцироваться недалеко от границы с Украиной.

В Минобороны Польши отметили: бойцы этой дивизии уже действовали вместе с поляками во время военных задач за рубежом или совместных учений.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что это является четким сигналом для Кремля из-за его агрессивных намерений.

5 стран запустили фонд для помощи Украине: смотрите видео

Сообщение U.S. Embassy Kyiv Ukraine:

Рады сообщить о 8-й поставке помощи по безопасности Вооруженным Силам Украины. Это еще более 80 тонн солидарности. Будет еще больше. Будьте уверены: мы стоим бок о бок с Украиной, в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность.