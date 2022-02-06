Самолет с военнослужащими США приземлился в Польше. Тамошний глава Минобороны Мариуш Блащак отметил, что это является четким сигналом для Кремля из-за его агрессивных намерений.

Заметьте В 70 километрах от границы с Украиной: в Польшу прибыли подразделения десантников США

Военные будут недалеко от границы

Американские военные прибыли в польский город Ряшев, недалеко от украинской границы. Их разместят на юго-востоке страны, то есть ближе к Украине.

Куда прибыли американские военные: карта

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что прибытие американских военных демонстрирует единство Запада перед угрозой Кремля.

Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине. На прошлой неделе я говорил об этом с Остином (главой Пентагона – 24 канал). Мы против любой агрессии в отношении ближнего,

– подчеркнул Блащак.

США увеличили количество военных в Европе

На фоне угрозы российской агрессии США решили усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. Такой шаг объяснили необходимостью гарантий защиты для союзников.

Свой контингент США отправили в Румынию, Польшу и Германию. В целом количество американских военных в Европе увеличилось на 3 000 человек.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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