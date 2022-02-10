Зеленский со Столтенбергом говорили об ответных мерах на угрозы России. В первую очередь – о дипломатии.

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Президент поблагодарил за консолидированную позицию членов НАТО относительно немедленной деэскалации со стороны России. Также Зеленский отметил неизменность политики "открытых дверей" Альянса.

Кроме того, говорили об участии Украины в Мадридском саммите НАТО в июне 2022 года.

Обратите внимание! Пригласить Украину на саммит НАТО в Мадриде предложил президент Польши Анджей Дуда. Мероприятие состоится 29 – 30 июня. Столтенберг поддержал это приглашение.

Столтенберг звонил и Блинкену

Госсекретарь США тоже поговорил с Генсеком о реакциях на российские угрозы. Блинкен подтвердил готовность США наложить серьезные санкции на Россию, если она будет продолжать военную агрессию против Украины, информируют в Госдепе.

Блинкен со Столтенбергом говорили о дипломатии, диалоге и укреплении восточного фланга Альянса.

Столтенберг оценил риск нападения России

В НАТО в феврале предостерегли – риск вторжения России в Украину повышается. По словам Столтенберга, Москва постоянно угрожает "военно-техническими последствиями". Риторику Москвы Генсек назвал "мощной и угрожающей".

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