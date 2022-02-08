Об этом Йенс Столтенберг сообщил в эфире CNN. По словам генсека НАТО, Украина имеет право на самозащиту.
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НАТО видит угрожающую риторику со стороны России
Мы также видим угрожающую риторику, очень мощную риторику со стороны России, которая говорит о том, что если мы не согласимся с их требованиями, будет то, что они называют "военно-техническими последствиями". И также, конечно, у нас есть история использования Россией силы против Украины,
– отметил Столтенберг.
Столтенберг заверил, что Украина является партнером НАТО, который получает от организации помощь. Вместе с тем, только для союзников по НАТО есть абсолютно незыблемые гарантии безопасности, согласно которым "нападение на одну из стран-членов повлечет за собой ответ от всего Альянса".
Слишком рано говорить, готова ли Россия сесть за стол переговоров
У Столтенберга спросили, согласен ли он с оценкой французского президента Эммануэля Макрона о том, что ему удалось убедить Владимира Путина не идти на эскалацию. Генсек НАТО говорит, что пока рано говорить о том, что "Кремль готов сесть за стол переговоров".
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Войска России на границе Украины: последние новости
- По состоянию на 8 февраля Россия до сих пор не отводит войска от украинской границы, но уже не перебрасывает новые. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
- За неделю заметили только две новые батальонные тактические группы в Беларуси, на других направлениях новые части не зафиксировали.
- Россия продолжает поставлять в Беларусь военную технику и организовывать базы. Их называют "учебно-боевыми центрами".
- В Пентагоне, между тем, говорят, что у них нет точных данных о наступлении на Украину, потому что "трудно угадать, что в голове у Путина".
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