Также Соединенные Штаты Америки точно не знают, что задумал Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби на пресс-конференции, сообщает 24 канал.

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Россия продолжает накапливать войска у границ

Он пояснил, что Пентагон не располагает окончательными данными о том, что глава Кремля будет делать в дальнейшем из войска на украинских границах.

Я не знаю, что в голове у Путина,

– сказал Кирби.

Однако, как он отметил, разведка заметила новые детали в течение 5 – 6 февраля. Согласно новой информации, государство-агрессор продолжает накапливать свои войска у границ Украины.

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Россия усиливает техническое обеспечение и логистику

Кирби отметил, что Россия не только увеличивает материально-техническое обеспечение, но и логистику войск, чтобы они находились на полигонах в течение длительного времени.

Государство-агрессор размещает возле Украины различные виды вооружения. Кроме этого, Россия налаживает полноценные средства коммуникации и поставки боеприпасов.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Кроме того, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Как подчеркнул представитель Пентагона, США продолжают следить за войсками России и на временно оккупированных Донецкой и Луганской областях, и в Крыму, и на территории Беларуси.

Несмотря на всю новую информацию, Соединенные Штаты Америки точно не могут назвать дату, когда Россия планирует полномасштабное вторжение. Ведь для этого ей необходимо обладать рядом технических средств.

Войска России у границ Украины: главное

У украинских границ расположены примерно 140 тысяч российских военных.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что среди них пока нет ударных групп. Поэтому пока государство-оккупант не будет нападать.

По информации СМИ, некоторые российские чиновники и военные имеют сомнения относительно нападения на Украину. По их мнению, это будет сложнее, чем считает Путин.

Спутники Capella Space сделали новые фото с военных баз России у наших границ. Согласно с ними, на базе в Ельни в 2022 году меньше вражеской техники, чем в 2021 году.

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