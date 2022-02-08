Неудачи Путина
Ярким примером дерзкого поведения было обращение Путина к Украине как к "своей красавице". Об этом в эфире 24 канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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"Наглый тон Путина на пресс-конференции с Макроном показывает, будто Путин не проиграл с начала 2022 года все, что мог. Речь об ультиматуме к Западу, Казахстане, поездка в Пекин также неуспешна", – сказал Фейгин.
Учитывая сплошные неудачи, российский правозащитник не понимает, почему Путин так уверен в себе.
Он только теряет, в том числе и внутри страны,
– заверил Фейгин.
Что происходит в России
В генштабе армии России непублично выступили против позиции Кремля потносительно вероятного наступления на Украину.
Военные не хотят воевать. С такой ситуацией входить в оперативную, политическую, военную игру – очень опасно,
– заметил Фейгин.
Путин повышает ставки, пресс-конференция с Макроном – доказательство этого.
"Ставки он повышает, но на руках у него карт нет. Если Киев не сдастся и поймет, что эта игра – блеф, Украина и ее суверенитет будут надежно защищены. Если Путин не начнет эту операцию – это будет главная победа над потенциальным соседом-агрессором за последние 20 лет", – подытожил правозащитник.
Фейгин о неудачах Путина и дерзком тоне: смотрите видео