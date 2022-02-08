Невдачі Путіна
Яскравим прикладом зухвалої поведінки було звернення Путіна до України, як до "своєї красуні". Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.
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"Зухвалий тон Путіна на пресконференції з Макроном показує, ніби Путін не програв з початку 2022 року все, що міг. Мовиться про ультиматум до Заходу, Казахстан, поїздка в Пекін також неуспішна", – сказав Фейгін.
Зважаючи на суцільні невдачі, російський правозахисник не розуміє, чому Путін такий впевнений у собі.
Він тільки втрачає, зокрема і в середині країни,
– запевнив Фейгін.
Що відбувається у Росії
У генштабі армії Росії непублічно виступили проти позиції Кремля щодо ймовірного наступу на Україну.
Воєнні не хочуть воювати. З такою ситуацією входити в оперативну, політичну, воєнну гру – дуже небезпечно,
– зауважив Фейгін.
Путін підвищує ставки, пресконференція з Макроном – доказ цього.
"Ставки він підвищує, але на руках у нього карт немає. Якщо Київ не здасться і зрозуміє, що ця гра – блеф, Україна і її суверенітет будуть надійно захищені. Якщо Путін не почне цю операцію – це буде головна перемога над потенційним сусідом-агресором за останні 20 років", – підсумував правозахисник.
Фейгін про невдачі Путіна та зухвалий тон: дивіться відео