Зеленський зі Столтенбергом говорили про заходи у відповідь на загрози Росії. Найперше – дипломатію.

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Президент подякував за консолідовану позицію членів НАТО щодо негайної деескалації з боку Росії. Також Зеленський відзначив незмінність політики "відкритих дверей" Альянсу.

Окрім цього, говорили про участь України в Мадридському саміті НАТО у червні 2022 року.

Зверніть увагу! Запросити Україну на саміт НАТО в Мадриді запропонував президент Польщі Анджей Дуда. Захід відбудеться 29 – 30 червня. Столтенберг це запрошення підтримав.

Столтенберг дзвонив і Блінкену

Держсекретар США теж поговорив з Генсеком про реакції на російські загрози. Блінкен підтвердив готовність США накласти серйозні санкції на Росію, якщо вона буде продовжувати військову агресію проти України, інформують у Держдепі.

Блінкен зі Столтенбергом говорили про дипломатію, діалог та зміцнення східного флангу Альянсу.

Столтенберг оцінив ризик нападу Росії

У НАТО в лютому застерегли – ризик вторгнення Росії в Україну підвищується. За словами Столтенберга, Москва постійно погрожує "військово-технічними наслідками". Риторику Москви Генсек назвав "потужною й загрозливою".

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