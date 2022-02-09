Такое мнение озвучил Столтенберг в интервью. Он добавил, что саммит НАТО – это хорошая платформа для встреч с партнерами.

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Генсек НАТО подчеркнул, что с большим нетерпением ждет саммита. В то же время, он подчеркнул, что Испания является идеальным местом для проведения мероприятия.

Он (саммит – 24 канал) показывает, что НАТО – это трансатлантический альянс. Если мы чему-то и должны научиться с этого кризиса, так это тому, что европейцы и американцы должны держаться вместе,

– добавил Столтенберг.

Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил пригласить Украину на встречу перед летним саммитом НАТО в Мадриде. Он запланирован на 29 – 30 июня. Дуда решительно убеждает: НАТО должен показать Украине, что не бросает ее на произвол судьбы.

Вступление Украины в НАТО: главное

Украина начинала свой путь в НАТО вместе с Грузией. Обеим странам в 2008 году Альянс отказал в предоставлении желаемого Плана действий для членства в НАТО (ПДЧ), который был фактически последним условием вступления.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс принял решение о принятии Украины и Грузии в НАТО. Но конкретных сроков пока не установили.

В Офисе президента утверждают, что Украина готова стать членом НАТО. Там заявляли, что для нашего государства это "вопрос жизни и смерти".

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