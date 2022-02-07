Дуда решительно убеждает: НАТО должно показать Украине, что не бросает ее на произвол судьбы. Он также заявил, что надо пригласить и Грузию, сообщает 24 канал.

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Что касается предстоящего саммита. Я предложил генеральному секретарю провести встречи Украина – НАТО и Грузия – НАТО... Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на встречу глав государств НАТО и на такую же встречу пригласить Украину. Мы должны показать, что не бросаем их на произвол судьбы,

– заявил Дуда.

Обратите внимание! Летний саммит НАТО должен состояться в испанском Мадриде. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что потребует конкретной даты вступления Украины в Альянс.

Поддержка Польши в борьбе с российской агрессией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша готова предоставить Украине вооружение на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения. Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах малой дальности.

Также в случае агрессии России пообещали предоставить нашему государству легкие 60-миллиметровые минометы и ручные 40-миллиметровые гранатометы, чтобы Украина могла защищаться.

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 февраля по телефону поговорил с Анджеем Дудой. Общались о возможности трехсторонней встречи лидеров Польши, Германии и Франции в Берлине. Ее цель – обсуждение ситуации в отношении Украины.

Вступление Украины в НАТО: кратко