Дуда решительно убеждает: НАТО должно показать Украине, что не бросает ее на произвол судьбы. Он также заявил, что надо пригласить и Грузию, сообщает 24 канал.
К теме Варшава не имеет "имперских амбиций" и территориальных претензий к Украине, – МИД Польши
Что касается предстоящего саммита. Я предложил генеральному секретарю провести встречи Украина – НАТО и Грузия – НАТО... Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на встречу глав государств НАТО и на такую же встречу пригласить Украину. Мы должны показать, что не бросаем их на произвол судьбы,
– заявил Дуда.
Поддержка Польши в борьбе с российской агрессией
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша готова предоставить Украине вооружение на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения. Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах малой дальности.
- Также в случае агрессии России пообещали предоставить нашему государству легкие 60-миллиметровые минометы и ручные 40-миллиметровые гранатометы, чтобы Украина могла защищаться.
- Президент Франции Эммануэль Макрон 3 февраля по телефону поговорил с Анджеем Дудой. Общались о возможности трехсторонней встречи лидеров Польши, Германии и Франции в Берлине. Ее цель – обсуждение ситуации в отношении Украины.
Вступление Украины в НАТО: кратко
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический Альянс принял решение о принятии Украины и Грузии. Но конкретные сроки пока не установили.
- В офисе Президента утверждали, что Украина готова стать членом НАТО. Там заявляли что для нашего государства это "вопрос жизни и смерти".
- Украина и НАТО также договаривались усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности.