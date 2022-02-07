Соответствующее заявление о передаче украинской стороне вооружения на днях сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время посещения оборонного завода.
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Военная помощь от Польши
Глава польского правительства сообщил, что Польша отправит Украине партию оружия, которое может быть использовано для защиты от возможного нападения России.
Первый транспорт покинет нашу восточную границу на этой неделе, чтобы украинцы не были беззащитными перед российской агрессией,
– подчеркнул он.
Польский премьер объяснил, что его страна сначала поставит 100 единиц вооружения:
- легкие пехотные минометы калибра 60 миллиметров LMP-2017,
- возможно, ручные гранатометы RGP-40.
Миномет LMP-2017: что о нем известно
Легкий пехотный миномет LMP-2017 используется для уничтожения живой силы, легких укреплений на поле боя, а также огневых позиций и военной техники полупрямым огнем в оптической видимости в любое время суток и в любых погодных условиях.
Производитель предлагает LMP-2017 в двух калибрах: польский 59,4 миллиметра и 60,7 миллиметра в соответствии со STANAG 4425.2. Минометом можно стрелять из "руки" снарядами весом 2,3 килограмма.
Ручной многозарядный гранатомет RGP-40 / Фото Zakłady Mechaniczne Tarnów