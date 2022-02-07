Відповідну заяву про передачу українській стороні озброєння днями зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час відвідин оборонного заводу.

Читайте Польща розташує додаткові війська США на території поруч з Україною

Військова допомога від Польщі

Глава польського уряду повідомив, що Польща відправить Україні партію зброю, яка може бути використана для захисту від можливого нападу Росії.

Перший транспорт покине наш східний кордон цього тижня, щоб українці не були беззахисними перед російською агресією,

– наголосив він.

Польський прем'єр пояснив, що його країна спершу поставить 100 одиниць озброєння:

легкі піхотні міномети калібру 60 міліметрів LMP-2017,

можливо, ручні гранатомети RGP-40.

Міномет LMP-2017: що про нього відомо Легкий піхотний міномет LMP-2017 використовують для знищення живої сили, легких укріплень на полі бою, а також вогневих позицій та військової техніки напівпрямим вогнем в оптичній видимості в будь-який час доби та за будь-якої погоди умови. Виробник пропонує LMP-2017 у двох калібрах: польський 59,4 міліметра та 60,7 міліметра відповідно до STANAG 4425.2. Мінометом можна стріляти з "руки" снарядами вагою 2,3 кілограма.

Польський 60-міліметровий міномет LMP-2017 / Фото Zakłady Mechaniczne Tarnów

Гранатомет RGP-4: які його особливості

Ручний багатозарядний гранатомет RGP-40 важить трохи більше ніж 6 кілограмів. Він здатен випустити шість (тобто всі боєприпаси, які можуть міститися у барабані) 40-міліметрових гранат за кілька десятків секунд.

Дальність пострілів залежить від типу боєприпасів. Вона коливається від 400 метрів – коли використовують 40-міліметрові x 46SR НАТО LV гранати з початковою швидкістю приблизно 78 метрів за секунду, до приблизно 800 метрів – при застосуванні 40 міліметрових x 51SR з початковою швидкістю приблизно 120 метрів на секунду.



Ручний багатозарядний гранатомет RGP-40 / Фото Zakłady Mechaniczne Tarnów

Нагадаємо, Моравецький раніше заявив, що Польща бачить посилення агресії та тиску зі сторони Росії. Водночас Україна має рішучий намір захищатися. Однак країні не вистачає техніки, тому "треба діяти швидко".

До речі – у союзі з Великою Британією та Польщею буде три напрямки: дивіться відео