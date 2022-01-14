Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что решительно осуждает кибератаки на украинское правительство.

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НАТО поможет усилить киберзащиту

"НАТО тесно сотрудничает с Украиной на протяжении многих лет, чтобы помочь усилить ее киберзащиту. Киберэксперты Альянса в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами по поводу текущей вредоносной киберактивности", – говорится в заявлении Генсека.

Столтенберг сообщил, что эксперты-союзники в стране также поддерживают украинские власти на местах. Кроме того, он заверил, что политическая и практическая поддержка НАТО продолжатся.

Кибератака на сайты госучреждений: главное

В Украине произошла глобальная атака на правительственные сайты в ночь с 13 на 14 января. В частности, не работали сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и Дии. В полном перечне десятки государственных учреждений.

На всех сайтах после "взлома" хакеры разместили антиукраинское сообщение на 3 языках: украинском, русском и польском.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации прокомментировали атаки хакеров. Там отметили, что контент не был изменен, а утечки персональных данных не произошло.

В Европейском Союзе осудили кибератаку на украинские правительственные сайты. По словам главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, в Брюсселе планируют помочь ликвидировать последствия этого нападения.

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