Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він наголосив, що рішуче засуджує кібератаки на український уряд.

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НАТО допоможе посилити кіберзахист

"НАТО тісно співпрацює з Україною протягом багатьох років, щоб допомогти посилити її кіберзахист. Кіберексперти Альянсу в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами щодо поточної шкідливої кіберактивності", – мовиться в заяві Генсека.

Столтенберг повідомив, що експерти-союзники в країні також підтримують українську владу на місцях. Крім того, він запевнив, що політична та практична підтримка НАТО Україні триватиме.

Кібератака на сайти держустанов: головне

В Україні сталась глобальна атака на урядові сайти у ніч з 13 на 14 січня. Серед них не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії. Загалом у повному переліку десятки державних установ.

На всіх сайтах після "зламу" хакери розмістили антиукраїнське повідомлення на 3 мовах: українською, російською та польською.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації прокоментували хакерські атаки. Там зазначили, що контенту змінено не було, а витік персональних даних не відбувся.

У Європейському Союзі засудили кібератаку на українські урядові сайти. За словами головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, у Брюсселі планують допомогти ліквідувати наслідки цього нападу.

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