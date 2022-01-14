Об этом сказал Андрей Ермак, руководитель Офиса президента. Такое заявление он сделал общаясь с Джоном Гербстом – американским дипломатом и директором Евразийского центра Atlantic Council.
Обратите внимание Главнокомандующий ВСУ принял участие в заседании военного комитета НАТО
Украина хочет от Альянса конкретных требований
Глава ОП заверил Гербста, что Украина полностью готова к членству в Североатлантическом Альянсе. На данный момент официальный Киев ожидает услышать четкие требования для вступления в НАТО.
Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти,
– подчеркнул Ермак.
Украина и потенциальное членство в НАТО: актуальное
- Генсек НАТО отметил, что организация уже давно решила принять Украину и Грузию в свои ряды еще в 2008 году. Пока вопрос – только в сроках. В Госдепе США ранее объяснили, что "для этого еще нужно время".
- Впрочем, как пишет издание The New York Times, страны-члены НАТО до сих пор не решили, будет ли вступление Украины для них выгодным. Поэтому, утверждают журналисты, в ближайшем будущем надеяться на это не стоит.
- В Москве жалуются, что Альянс "привлекает в свои ряды" Украину. Россия пытается добиться от НАТО гарантий нерасширения на восток. Впрочем, в этом вопросе организация отказалась идти на компромиссы.
Как ультиматум России сплотил НАТО и ЕС: смотрите видео