Про це сказав Андрій Єрмак, керівник Офісу президента. Таку заяву він зробив, спілкуючись з Джоном Гербстом – американським дипломатом та директором Євразійського центру Atlantic Council.

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Україна хоче від Альянсу конкретних вимог

Глава ОП запевнив Гербста, що Україна абсолютно готова до членства у Північноатлантичному Альянсі. Наразі офіційний Київ очікує почути чіткі вимоги для вступу в НАТО.

Хочу повторити, що сьогодні це – питання життя та смерті,

– наголосив Єрмак.

Важливо! Україна та НАТО посилять співпрацю у сфері кібербезпеки. Про це домовилися на тлі глобальної атаки на урядові сайти нашої держави, яка сталася у ніч проти 14 січня.

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