Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Київ уже звернувся з проханням про вступ до військово-політичного союзу. Про це він повідомив у інтерв'ю, опублікованому La Repubblica.

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За словами політика, в організації вирішили працювати над цим, підтримуючи реформи України та допомагаючи їй у модернізації збройних сил відповідно до стандартів блоку.

У 2008 році ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами (НАТО – 24 канал), але ми не встановлювали, коли саме,

– наголосив генеральний секретар.

Єнс Столтенберг додав, що Росія не має права вето в обговоренні членства України у Північноатлантичному альянсі та додав, що це питання вирішуватиме лише сама організація.

Зверніть увагу! В Державному департаменті США наголосили, що НАТО відкрите для всіх. Однак Україні та Грузії для вступу в Альянс потрібен ще "певний час".

Вступ України до НАТО: коротко

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Північноатлантичний Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

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