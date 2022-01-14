Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Київ уже звернувся з проханням про вступ до військово-політичного союзу. Про це він повідомив у інтерв'ю, опублікованому La Repubblica.
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За словами політика, в організації вирішили працювати над цим, підтримуючи реформи України та допомагаючи їй у модернізації збройних сил відповідно до стандартів блоку.
У 2008 році ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами (НАТО – 24 канал), але ми не встановлювали, коли саме,
– наголосив генеральний секретар.
Єнс Столтенберг додав, що Росія не має права вето в обговоренні членства України у Північноатлантичному альянсі та додав, що це питання вирішуватиме лише сама організація.
Вступ України до НАТО: коротко
- У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Північноатлантичний Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.