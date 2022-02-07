В МИД Польши заявили, что целью искажения истории и дезинформация является создание раскола и напряженности в отношениях между странами. В то же время этого не произойдет.

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Дезинформация нас не разделит,
– заверили в Польше.

В списке дезинформации говорится, что Польша вроде бы имеет "имперские амбиции", а также – выдвигает территориальные претензии к Украине.

Кроме того, упомянут фейк: Польша и Украина якобы используют ревизионистскую историю, чтобы отомстить России.

МИД Польши опроверг дезинформацию: смотрите видео

Помощь от Польши

  • Польский премьер Матеуш Моравецкий 4 февраля сообщил, что его страна передаст Украине оружие на следующей неделе. Польша фиксирует усиление агрессии и давления в отношении Украины со стороны России.
  • Между тем, с украинской стороны Польша видит решимость защищаться.
  • Сначала Польша поставит Украине 100 единиц вооружения. В частности, легкие пехотные минометы калибра 60 миллиметров LMP-2017.
  • Также Польша передала Украине гуманитарную помощь для противодействия пандемии коронавируса. В частности, лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье.