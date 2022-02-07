В МИД Польши заявили, что целью искажения истории и дезинформация является создание раскола и напряженности в отношениях между странами. В то же время этого не произойдет.

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Дезинформация нас не разделит,

– заверили в Польше.

В списке дезинформации говорится, что Польша вроде бы имеет "имперские амбиции", а также – выдвигает территориальные претензии к Украине.

Кроме того, упомянут фейк: Польша и Украина якобы используют ревизионистскую историю, чтобы отомстить России.

МИД Польши опроверг дезинформацию: смотрите видео

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