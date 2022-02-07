У МЗС Польщі заявили, що метою спотворення історії та дезінформації є створити розкол та напруженість у відносинах між країнами. Водночас цього не станеться.

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Дезінформація нас не розділить,

– запевнили у Польщі.

У списку дезінформації мовиться, що Польща начебто має "імперські амбіції", а також – висуває територіальні претензії до України.

Окрім того, згадано фейк: Польща та Україна нібито використовують ревізіоністську історію, щоб помститися Росії.

МЗС Польщі спростувало дезінформацію: дивіться відео

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