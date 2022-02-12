Украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий для устойчивости. Об этом 24 каналу рассказал спикер МИД Олег Николенко.
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На заседании СНБО 11 февраля проанализировали ситуацию с безопасностью и дальнейшие действия. Констатировали, что в последнее время Украина укрепила способности, чтобы защитить безопасность государства и граждан.
Украина имеет сильную позицию
Еще в ноябре партнерам предложили комплексный пакет сдерживания России. Это стало эффективным инструментом противодействия агрессии Кремля.
Поэтому сейчас Украина имеет сильную позицию. В частности, благодаря дипломатическим контактам, подготовке жестких санкций, поставке оружия и макрофинансовой помощи.
Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику,
– подчеркивают в МИД.
ВСУ наготове
Украинская армия постоянно отслеживает развитие событий. Наши Вооруженные силы готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет.
Дипломаты тоже круглосуточно находятся на связи со всеми ключевыми партнерами. Поскольку имеем оперативную информацию, можем реагировать своевременно.
Последние новости об угрозе нападения России
- Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Агрессор уверяет, что это для учений. В частности, до 20 февраля Москва вместе с Беларусью проводит учения "Союзная решимость-2022".
- На фоне угроз государства стали призывать своих граждан выезжать из Украины. Например, Канада, Латвия, Эстония, США, Великобритания, Норвегия, Израиль и др.
- Однако Москва "планы о вторжении" отрицает. Министр обороны России Сергей Шойгу уверял Великобританию, что нападать на Украину не будут.
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