Украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий для устойчивости. Об этом 24 каналу рассказал спикер МИД Олег Николенко.

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На заседании СНБО 11 февраля проанализировали ситуацию с безопасностью и дальнейшие действия. Констатировали, что в последнее время Украина укрепила способности, чтобы защитить безопасность государства и граждан.

Украина имеет сильную позицию

Еще в ноябре партнерам предложили комплексный пакет сдерживания России. Это стало эффективным инструментом противодействия агрессии Кремля.

Поэтому сейчас Украина имеет сильную позицию. В частности, благодаря дипломатическим контактам, подготовке жестких санкций, поставке оружия и макрофинансовой помощи.

Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику,

– подчеркивают в МИД.

ВСУ наготове

Украинская армия постоянно отслеживает развитие событий. Наши Вооруженные силы готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет.

Дипломаты тоже круглосуточно находятся на связи со всеми ключевыми партнерами. Поскольку имеем оперативную информацию, можем реагировать своевременно.

Последние новости об угрозе нападения России

Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Агрессор уверяет, что это для учений. В частности, до 20 февраля Москва вместе с Беларусью проводит учения "Союзная решимость-2022".

На фоне угроз государства стали призывать своих граждан выезжать из Украины. Например, Канада, Латвия, Эстония, США, Великобритания, Норвегия, Израиль и др.

Однако Москва "планы о вторжении" отрицает. Министр обороны России Сергей Шойгу уверял Великобританию, что нападать на Украину не будут.

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