На цю тему висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал. 9 лютого посадовець поспілкувався з журналістами.
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Чим відрязняються базові сценарії України та Росії
Очільник МЗС підкреслив, що у нинішніх умовах базовий сценарій для України – змусити Кремль відвести сили та техніку від кордонів нашої держави та з тимчасово окупованих територій. А також – знизити загальну напруженість й розблокувати переговорний процес у Тристоронній контактній групі.
Натомість у Москві, як переконаний міністр закордонних справ, навпаки хочуть нагнітати ситуацію, аби дестабілізувати Україну.
Тобто для них ідеально – це дестабілізувати ситуацію, не вдаючись до збройної сили знову, а тільки погрожуючи її застосуванням,
– зазначив Кулеба.
Попередні заяви глави МЗС
- Кулеба висловився про російські війська, скупчені біля кордонів України. Він вважає, що у такий спосіб Москва намагається взяти реванш за поразку СРСР у холодній війні.
- Міністр наголосив, що Україна має свої "червоні лінії". Перша – це відсутність поступок щодо територіальної цілісності нашої держави, а друга – жодних прямих діалогів із бойовиками.
- Посадовець закликав українців не вірити апокаліптичним прогнозам на тлі посилення агресії Кремля. "Україна готова до будь-якого розвитку подій. Ми зможемо вистояти", – додав він.
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