Дипломат запевняє, що Україна готова до будь-якого розвитку подій. Ми зможемо вистояти.

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Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку. Це ворог має нас боятися, а не ми його,

– заявив Кулеба.

Він наголошує, що Україна також має віру своїх громадян у державу.

Заяви Кулеби про ситуацію

Дмитро Кулеба запевняв, що українська дипломатія працює на всіх фронтах. Нині наші позиції є найсильнішими з 2014 року. А от в Росії є відчуття того, що вона програла ще один раунд.

Також глава МЗС не дивувався інформації про те, що Росія може готувати фейкове відео, щоб мати "привід" для нападу. Він стверджував, що завчасне розкриття таких планів допомагає відвернути їх.

Як заявляв Кулеба, Україна хоче врегулювати конфлікт з Росією, використовуючи при цьому дипломатичний шлях. За його словами, Київ готовий до перемовин у будь-якому форматі.

Думка Кулеби про ймовірний наступ: дивіться відео

Повний допис Дмитра Кулеби

Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його.