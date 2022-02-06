Дипломат запевняє, що Україна готова до будь-якого розвитку подій. Ми зможемо вистояти.
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Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку. Це ворог має нас боятися, а не ми його,
– заявив Кулеба.
Він наголошує, що Україна також має віру своїх громадян у державу.
Заяви Кулеби про ситуацію
- Дмитро Кулеба запевняв, що українська дипломатія працює на всіх фронтах. Нині наші позиції є найсильнішими з 2014 року. А от в Росії є відчуття того, що вона програла ще один раунд.
- Також глава МЗС не дивувався інформації про те, що Росія може готувати фейкове відео, щоб мати "привід" для нападу. Він стверджував, що завчасне розкриття таких планів допомагає відвернути їх.
- Як заявляв Кулеба, Україна хоче врегулювати конфлікт з Росією, використовуючи при цьому дипломатичний шлях. За його словами, Київ готовий до перемовин у будь-якому форматі.
Думка Кулеби про ймовірний наступ: дивіться відео
Повний допис Дмитра Кулеби
Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його.