Про це говорять світові лідери, міністри закордонних справ та мережева дипломатія, центр якої розташований в Києві. Таку заяву глава МЗС Кулеба зробив під час брифінгу 7 лютого, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Україна не бачить деескалації у разовому відведенні російських військ, – МЗС
Україна розуміє "червоні лінії"
За його словами, наразі – дуже важкий, відповідальний час. Однак наша держава підходить до цього процесу з холодною головою та гарячим серцем.
Україна – з чітким розумінням наших "червоних ліній" і без жодного бажання та готовності йти на будь-які поступки, які будуть для нас неприйнятними,
– наголосив Кулеба.
Він зауважив, що важлива частина стратегії стримування подальшої агресії Росії – це інтенсивна дипломатія.
Міністр закордонних справ переконаний, що наша єдність, сила та спокій здатні подолати будь-який тиск та погрози держави-агресорки.
Брифінг глави МЗС України: дивіться відео
Які вони – "червоні лінії"
Як розповів очільник міністерства, говорячи про "червоні лінії", мовиться про відсутність поступок щодо територіальної цілісності нашої держави. Друга "червона лінія" – жодних прямих діалогів із бойовиками.
Хто підтримує Україну на тлі агресії Росії
- Стримування російської агресії обговорили прем'єр-міністри Канади та Норвегії – Джастін Трюдо та Йонас Шторе.
- Еммануель Макрон наголосив, що безпека нашої держави не може бути компромісом під час перемовин із Росією.
- Білий дім готує пакет санкцій проти оточення російського президента Володимира Путіна. Це зроблять, якщо Росія продовжить агресію.