Про це говорять світові лідери, міністри закордонних справ та мережева дипломатія, центр якої розташований в Києві. Таку заяву глава МЗС Кулеба зробив під час брифінгу 7 лютого, повідомляє 24 канал.

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Україна розуміє "червоні лінії"

За його словами, наразі – дуже важкий, відповідальний час. Однак наша держава підходить до цього процесу з холодною головою та гарячим серцем.

Україна – з чітким розумінням наших "червоних ліній" і без жодного бажання та готовності йти на будь-які поступки, які будуть для нас неприйнятними,

– наголосив Кулеба.

Він зауважив, що важлива частина стратегії стримування подальшої агресії Росії – це інтенсивна дипломатія.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Крім того, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Міністр закордонних справ переконаний, що наша єдність, сила та спокій здатні подолати будь-який тиск та погрози держави-агресорки.

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Які вони – "червоні лінії"

Як розповів очільник міністерства, говорячи про "червоні лінії", мовиться про відсутність поступок щодо територіальної цілісності нашої держави. Друга "червона лінія" – жодних прямих діалогів із бойовиками.

До речі! У листопаді 2021 року Кулеба назвав ще одну "червону лінію" – це неприпустимість обговорювати перспективи нашої держави без присутності делегованих осіб від України.

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