Трюдо заявив, що Канада непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Також прем'єр-міністр відзначив силу альянсу НАТО та його єдність.

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Прем'єр-міністри поділилися своїми занепокоєннями щодо російських агресивних та дестабілізаційних дій у та навколо України, а також наголосили на необхідності для Росії конструктивно долучитися до дипломатії,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Трюдо наголосив на важливості подальшої координації й діалогу між союзниками й партнерами.

Канада пообіцяла Україні нелетальну зброю

Трюдо у січні 2022 року заявив, що операцію UNIFIER в Україні продовжили на 3 роки. Окрім того, до 200 військових з Канади, які передають досвід бійцям ЗСУ та Нацгвардії, долучаться ще 60.

Ба більше, кількість військових можуть збільшити до 400.

Також Канада надасть Україні нелетальну зброю. А ще – допоможе протидіяти кібератакам.

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